مركز مكافحة الأمراض يسجل 64 عينة موجبة لفيروس كارونا من خلال تحليل 189 عينة خلال 24 ساعة الماضية .

طرابلس 22 اغسطس 2022 م ( وال ) – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 64 عينة موجبة لفيروس كرونا من خلال تحليل 189 عينة خلال 24 ساعة الماضية

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاحد الموافق 21 أغسطس 2022 م وفقا للبيان رقم (721) .

استلام المركز عدد (189) عينة وزعت على المختبرات العلمية وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد (125) عينة سالبة .

– عدد (64) عينة موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة (33.8 %) .

– عدد (00) حالات حرجة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ عــــدد ها (54) حالة

و سجلت الإحصاءات العامة للاصابة بفيروس كورونا أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي بلغ ” 506.602 ووصل عدد المتعافين : 499.522

حالة .

ووصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا 6.436 حالة بكل انحاء ليبيا حتى يوم أمس الأحد الموافق 21 /8/ 2022 م .