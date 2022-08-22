وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة تستهدف طائرة تصوير مسيّرة مجهولة دخلت اجواء بنغازي بالقرب من الرجمة وقاعدة بنينا تسقطها

بنغازي 22 أغسطس 2022 (وال)- قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب مساء اليوم الإثنين؛ إن وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة استهدفت طائرة تصوير مسيّرة مجهولة دخلت أجواء بنغازي بالقرب من الرجمة وتمكنت قاعدة بنينة الجوية من اسقاطها.

وتابع المحجوب لوكالة الأنباء الليبية، أن الطائرة كانت تحمل صاروخين بغية تنفيذ مهام قتالية.

وأضاف المحجوب الطائرة قد اسقطت بمنطقة خالية فور دخولها سماء الرجمة دون أن تحدث أي أضرار بشرية أو مادية بالمنطقة.

يذكر أن الطائرة المسيرة هي طائرة توجه عن بعد أو تُبرمج مسبقًا وتتوجه نحو هدفها، وغالبا توجه لأغراض عسكرية كالمراقبة والهجوم وغيرت هذه الطائرة طبيعة الحرب الجوية بحيث أخذ المتحكم في الطائرة دور الطيار الحربي وأصبح غير معرض لأي خطر. (وال) ب ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال