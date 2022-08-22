فريق طبي أسباني مختص في جراحة وتجميل الحروق يصل طرابلس لإجراء عمليات جراحية

طرابلس 22 أغسطس 2022 (وال)- أكدت سفارة ليبيا في إسبانيا اليوم الإثنين، أن أطباء أسبان مختصين في جراحة وتجميل الحروق وصلوا إلى طرابلس، لتقديم الاستشارات اللازمة وإجراء عدد من العمليات الجراحية.

وقالت السفارة – في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك – إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الصحي بين أسبانيا وليبيا، وذلك بإشراف مركز طب الطواريء والدعم، وبالتنسيق بين السفارة الليبية وفريق من أطباء المستشفى الجامعي الحكومي خيتافي. (وال)

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