وزارة التعليم بحكومة الوحدة تكرِّم طالب الفئات الخاصة (عبدالإله علي لطيف) الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والثاني عربياً بالدبلوم المهني.

طرابلس 22 أغسطس 2022 م ( وال ) – نظمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين احتفالية تكريم لطالب الفئات الخاصة “عبدالإله علي لطيف” الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والثاني عربياً من ضِمن 68 عضواً في “الدبلوم المهني العربي.

حيث قام وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” ومُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة “مفتاح الدريجي” بتكريم طالب الفئات الخاصة “عبدالإله علي لطيف” الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والثاني عربياً من ضِمن 68 عضواً في “الدبلوم المهني في البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل”.

وشَهِد حفل التّكريم حُضور وكيل الوزارة لشؤون المُراقبات “محسن الكبير”، ومُدير المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد مسعود”، و مُراقب التربية والتعليم حي الأندلس “محمود الككلي”، وذوي الطالب المحتفى بالتكريم.وال