كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدأن تدريبات عسكرية مشتركة .

سيئول في 22 أغسطس ( وال )- بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين تدريبات عسكرية مشتركة لتعزيز الدفاع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنه جرى استئناف التدريبات الميدانية واسعة النطاق بين البلدين، والتي تم تعليقها قبل أربع سنوات ، ومن المقرر أن تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية أن المناورات ستشمل ، مجموعة من التدريبات على الطوارئ، مثل المناورات الميدانية والتدريبات على صد الهجمات وعمليات الهجوم المضاد.

وتتضمن أيضًا تدريبات على سيناريوهات واقعية مختلفة، كاكتشاف المتفجرات العشوائية في محطات الطاقة النووية ، وحريق في مصنع أشباه الموصلات، وشلل شبكة مصرفية، والإرهاب في المطارات وهجمات الطائرات بدون طيار.

وستجري حكومة كوريا الجنوبية بشكل متزامن مناورات للدفاع المدني لمدة أربعة أيام، بما في ذلك التدريبات على الانتقال إلى وضع الدعم في زمن الحرب.

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