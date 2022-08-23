المحكمة الروسية ترفض مقترح للمصالحة مع وكالة تهجير اليهود الى فلسطين المحتلة .

موسكو 22 أغسطس 2022 م (وال) ــــ رفضت محكمة “بسماني” في العاصمة الروسية موسكو، الطلب الذي تقدم ممثل الوكالة اليهودية “هسوخنوت هيهوديت” في روسيا، في الجلسة التي عقدت يوم الجمعة الماضي تأجيل النظر لمدة شهرين، في تصفية الوكالة المختصة بتهجير اليهود من روسيا الى فلسطين المحتلة الى ما بعد تمكنها من اجراء مصالحة للامتثال للتشريعات الروسية .

ونقلت وسائل اعلام عن المكتب الصحافي لمحكمة “بسماني”، قوله أن المحكمة أرجأت النظر في الدعوى القضائية المتعلقة بتصفية الوكالة اليهودية في روسيا إلى 19 سبتمبر المقبل ، وكان اعتراض وزارة العدل الروسية على طلب “المصالحة”، فقد رفضت المحكمة مثل هذا الإجراء .

وكان وفد من مؤسسات صهيونية مختلفة زار موسكو مؤخرا ، بهدف التفاوض في استمرار عمل الوكالة، من دون إعلان نتائج تلك المفاوضات أو الجهات الروسية التي جرى التفاوض معها .

يذكر أن وزارة العدل الروسية طلبت إلى المحكمة، في 21 يوليو الماضي، تصفية مكتب الوكالة اليهودية في روسيا بالنظر لانتهاك المنظمة اليهودية التشريعات الروسية ، وخرقها القوانين الوطنية بجمع معلومات عن مواطنين يعيشون في روسيا .

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