شركة السهم توقيع عقد مشروع التذاكر والدفع الإلكتروني مع شركة العنكبوت الليبي.

طرابلس 22 أغسطس 2022 م (وال) ـ وقعت شركة السهم للنقل العام مع شركة العنكبوت الليبي اليوم الاثنين عقد مشروع التذاكر والدفع الإلكتروني.

وأوضحت شركة “العنكبوت الليبي” عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذه الخدمة ستوفر لركاب السهم وسيلة دفع إلكتروني للتذاكر مباشرة عبر الحافلة، حيث سيقوم الراكب بشحن حسابه بسهولة عبر البطاقات المصرفيّة – سداد – ادفع لي، والدفع فورًا عبر جهازه النقال أو البطاقة، لتوفير تجربة دفع إلكترونية متطوّرة وسهلة الاستخدام.

وستعمل شركة العنكبوت الليبي على توفير البنية التحتيّة السحابيّة اللازمة لتشغيل الخدمة بكفاءة تامة، مع تقديم الدعم التقني الكامل لهذا المشروع.

وأضافت الشركة أن هذه الخدمة الحديثة والمُطبّقة لأول مرة في ليبيا ستتوفّر قريبًا في حافلات السهم، مشيرة إلى أنها جاءت بعد إطلاق تطبيق حافلتي العام الماضي، وضمن مشاريع شركة السهم المُطوّرة بالتعاون مع شركة العنكبوت الليبي.