انطلاق ورشة العمل بعنوان "تنفيذ إدارة أمن الطيران" بتونس .

تونس 22 أغسطس 2022م ( وال ) – انطلقت في تونس فعاليات ورشة عمل بعنوان “تنفيذ إدارة أمن الطيران” بمشاركة عددا من مدراء المطارات في ليبيا .

وتستمر الورشة التي تنظمها شركة ” كولمن ” انترناشيونال لمدة خمسة أيام يتعرف المشاركين فيها على مهارات الإدارة والتخطيط لتنفيذ المتطلبات الواردة في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني المعتمد في ليبيا وفق بروتوكول إجراءات التدقيق المعمول بها من قبل المنظمة الدولية لأمن الطيران المدني.

وشارك في الورشة من طرف مصلحة المطارات كل من مدير عام مطار مصراتة ومساعد مدير عام مطار معيتيقة ومندوب عن إدارة مطار سبها ومدير إدارة مطابقة المعايير ورئيس قسم أمن المطارات بالمصلحة بالإضافة إلى مندوبين عن الجهات والأجهزة المعنية بأمن المطارات الليبية.

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