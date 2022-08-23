وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تؤكد دعمها الكامل للشباب .

طرابلس 23 أغسطس 2022 ( وال ) – ناقشت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية ” مبروكة توغي ” أمس مع أعضاء برلمان الشباب عن دوائر الجنوب سبل التعاون بين الجانبين وآليات تعزيز دور الشباب في تحقيق تنمية المجتمع .

وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بحضور عدد من مدراء الإدارات مناقشة العديد من القضايا، والموضوعات المتعلقة بالجانب الثقافي ، ودور الشباب في تنشيطها، وسبل تفعيل المراكز الثقافية ، وتفعيل مسارات التنمية والنماء، والحفاظ على الوحدة الوطنية .

واستمعت” توغي “خلال هذا الاجتماع إلى مداخلات ممثلي دوائر الجنوب لبرلمان الشباب ’ مؤكدة دعمها الكامل للشباب، وأن الوزارة تتنظر الكثير من أعضاء برلمان الشباب من حيث طرح الحلول البناءة للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع .

وعبر أعضاء برلمان الشباب عن شكرهم لوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، على اهتمامها بالشباب، وسعيها لتأهيلهم وتوفير الأجواء لأطلاق إبداعاتهم والارتقاء بمستوى قدراتهم الثقافية والمعرفية .

( وال )