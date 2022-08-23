ليبيا نيوز

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تؤكد دعمها الكامل للشباب .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  23 أغسطس  2022  ( وال ) –  ناقشت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية ” مبروكة توغي ” أمس مع أعضاء برلمان الشباب عن دوائر الجنوب سبل التعاون بين الجانبين وآليات تعزيز دور الشباب في تحقيق تنمية المجتمع  .

 وتم خلال  هذا الاجتماع   الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بحضور عدد من مدراء الإدارات مناقشة العديد من القضايا، والموضوعات المتعلقة بالجانب الثقافي ، ودور الشباب في تنشيطها، وسبل تفعيل المراكز الثقافية  ، وتفعيل مسارات التنمية والنماء، والحفاظ على الوحدة الوطنية .

واستمعت”  توغي “خلال هذا الاجتماع  إلى  مداخلات ممثلي دوائر الجنوب لبرلمان الشباب ’ مؤكدة  دعمها الكامل للشباب، وأن الوزارة تتنظر الكثير من أعضاء برلمان الشباب من حيث طرح الحلول البناءة للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع .

وعبر أعضاء برلمان الشباب عن شكرهم  لوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، على اهتمامها بالشباب، وسعيها لتأهيلهم وتوفير الأجواء لأطلاق إبداعاتهم والارتقاء بمستوى قدراتهم الثقافية والمعرفية  .

 ( وال ) 

 

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وكالة الأنباء الليبية

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