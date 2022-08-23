منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يدخل معسكر اعداد للتصفيات الإفريقية التمهيدية المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024

طرابلس 23 اغسطس 2022 م ( وال ) – يدخل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء معسكر اعداد داخلي بمدينة البيضاء في تجمعه الأول استعدادا لمباراة المنتخب الرواندي ضمن التصفيات الإفريقية التمهيدية المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024 ،

وأعلن الاتحاد العام الليبي لكرة القدم قائمة المنتخب التي خلت من اللاعبين المتواجدين مع فرقهم في المشاركة الإفريقية وكذلك المشاركين في سداسي التتويج واللاعبين المحترفين الذين ينشطون في الخارج.

وستنطلق التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس يوم 19 من شهر سبتمبر القادم وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه.