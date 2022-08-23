عبر سلسلة كتاب الأسبوع، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتناول كتاب العدالة الانتخابية .

طرابلس 23 اغسطس 2022 م ( وال ) – عبر سلسلة كتاب الأسبوع تناولت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، كتاب العدالة الانتخابية بهدف نشر ثقافة المعرفة الانتخابية، وإتاحة المعلومة للمهتمين، للاستفادة من خدمات مكتبتها، التي تحوي مجموعة قيمة من الكتب، والدوريات المتخصصة في المجال الانتخابي .

واحتوى كتاب العدالة الانتخابية عن لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات”، وهو واحد من سلسلة الأدلة التي تقوم المؤسسة، بتطويرها ونشرها.

ويبحث الكتاب في مفهوم العدالة الانتخابية، وكيفية الحيلولة دون نشوب النزاعات الانتخابية، ومختلف آليات ونظم حل النزاعات الانتخابية حول العالم، مستخدماً أمثلة من بلدان مختلفة في كل مناطق العالم لإيضاح النماذج الواردة.

ويعد مصطلح ” العدالة الانتخابية ” مصطلحاً فضفاضاً يشير إلى مدى انطباق كل فعل وإجراء وقرار متعلق بالعملية الانتخابية مع القانون (الدستور والقانون التشريعي والصكوك أو المعاهدات الدولية وأي أحكام أخرى سارية في دولة بعينها).

وصدر الدليل عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA)، سنة 2012، متضمنناً أحد عشر فصل،

وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب متوفر في نسخته الورقية للمطالعة بمكتبة المفوضية.