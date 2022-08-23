في جولة ليلية : مدير امن الجفرة يتفقد محطات بيع الوقود بهون.

الجفرة 23 أغسطس 2022 م (وال) – تفقد مدير امن الجفرة رفقة رئيس قسم البحث الجنائي في جولة ليلية سير عمل محطات توزيع وبيع الوقود بمدينة هون للتأكد من سير الخطة الموضوعة لحل الازمة.

واكد قسم البحث الجنائي بمديرية امن الجفرة أنه بتوفر الوقود بنوعيه البنزين والديزل، ستتم المتابعة الأمنية للعمل في المحطات وتوفير الحماية للعاملين خلال فترة العمل، وانه سيتم ضبط أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف القانون.

وأشار البحث الجنائي الى ان المحطات ستعمل من الساعة 7 صباحا الي الساعة 12 ليلا بمتابعة وحماية أمنية لتسهيل العمل.

(وال)