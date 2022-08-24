الحكومة المكلفة من مجلس النواب: من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة.

طرابلس 23 أغسطس 2022 م (وال) – اعتبر بيان باسم الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها

شرعيه.

وجاء في البيان الذي نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية (أن الحكومة الليبية الشرعية برئاسة ” فتحي علي باشاغا ” تنبه الجميع بلا استثناء بأنه لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه.

وقال البيان إن من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة، وأن العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة الليبية.

(وال)