السودان يبلغ الجنائية استعداده للتعاون، ورافضون يعتبرون ذلك انتهاك للسيادة .

الخرطوم 23 أغسطس 2022 م (وال) ــــ اعلن في العاصمة السودانية ان وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو،التقى أمس الاثنين بمكتبه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شامين خان، وأبلغها بأن وزارته اتخذت إجراءات أكدت خلالها استعداد الحكومة التعاون مع المحكمة للوصول إلى العدالة، متعهداً بتسهيل مهامها، وفق وسائل اعلام سودانية .

ويجري حوار بين “محكمة الجنايات الدولية” والخرطوم بشأن تسليم المتهمين، وهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة في الخارجية أحمد محمود هارون، المقبوض عليهم حالياً في سجن “كوبر” منذ إطاحة نظام البشير في أبريل 2019 يتراوح بين نقلهم إلى لاهاي للمحاكمة هناك، أو محاكمتهم في بلد ثالث، أو عقد محاكمة لهم في الخرطوم تحت إشراف المحكمة الدولية، لكن ذلك الحوار يواجه رفضاً من قبل محسوبين على نظام الإسلاميين، وآخرين يعدون ذلك انتهاكاً لسيادة البلاد .

ووقعت حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية في أغسطس خلال الزيارة السابقة للمدعي العام للبلاد، مذكرة تفاهم مع، تهدف لتوفير أسس التعاون وتبادل المعلومات بشأن القضايا التي تهم المحكمة، ووعدت المحكمة بإرسال فريق منها يقيم بالخرطوم بشكل دائم .

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