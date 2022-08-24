وزيرة الثقافة تستقبل السفير الإندونيسي بمناسبة انتهاء مهامه

طرابلس 23 أغسطس 2022م (وال) ـ التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية “مبروكة توغي” اليوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة إندونيسيا في طرابلس “محمد عمار” معروف، بمُناسَبة انتهاء مهامِّ عمله في ليبيا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بدوان الوزارة في طرابلس سير العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين خلال الفترة الماضيَّة.

ودعت وزيرة الثقافة إلى أهمّيَّة تفعيل سُبُل التعاون الثقافي، مشيرة إلى عمق العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، وخصوصا في مجال الثقافة،

من جانبه، أعرب القائم بأعمال سفارة إندونيسيا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات مع ليبيا، وتطلعها إلى مزيد من التعاون الثقافي والفني.