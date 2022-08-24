الكويت تعلن زيادة إنتاجها النفطي لتلبية الطلب المتزايد.

الكويت 24 أغسطس 2022 م ( وال ) – أعلنت دولة الكويت زيادة إنتاجها من النفط الخام بما يتماشى مع حصتها البالغة 2.811 مليون برميل يوميا بموجب اتفاقية (أوبك +)، وتماشيًا مع التزامها بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط إلى الأسواق الدولية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، إن زيادة الإنتاج تتماشى مع الإعلانات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية بأنها تقوم باستثمارات تضمن تزويد أسواق النفط الدولية بإمدادات كافية ويمكنها تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.

وأكد أن بلاده ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار السوق، لاسيما من خلال (أوبك +)، مشيرًا إلى أنه ومنذ عام 2020 نجحت (أوبك +) في استعادة توازن سوق النفط واستقرارها من خلال ضمان إمدادات كافية للأسواق.

وحذر من أن نقاط الضعف الهيكلية في قطاع الإنتاج الناجمة عن سنوات من نقص الاستثمار جعلت الطاقة الفائضة محدودة للغاية في جميع أنحاء العالم، مما أوجد تقلبات كبيرة في أسواق النفط في وقت تحتاج فيه هذه الأسواق إلى الاستقرار بشكل لم يسبق له مثيل للسماح للمشاركين بالتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل (العقود الآجلة) لتلبية الطلب المتزايد.

كان تحالف (أوبك +)، والذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ودولا من خارجها، قرر باجتماعه في الثالث من أغسطس الجاري زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل.

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