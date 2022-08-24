مكتب البرامج واللجان الوطنية يبحث دعم الخطط والسياسات الوطنية لبرامج الحماية الصحية .

طرابلس 24 اغسطس 2022 ( وال ) -بحث رئيس مكتب البرامج واللجان الوطنية بوزارة الصحة “عبد العاطي عبد السلام” أمس مع رؤساء البرامج واللجان الدائمة، بالوزارة دعم الخطط والسياسات الوطنية لبرامج الحماية الصحية .

واستعرض رؤساء البرامج واللجان الوطنية خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة التخطيط الصحي بالوزارة ، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التقارير السنوية حول نشاطاتهم، وتقارير نشاطات النصف الأول من العام الجاري، بموجب المهام الممنوحة لهم .

و شدد المكلف بمتابعة البرامج واللجان الوطنية عادل الديب، في مداخلة له عن أهمية دعم البرامج الوطنية، باعتبارها الجهة المعنية بوضع السياسات والخطط للعديد من الأمراض، والمسؤولة عن وضع السياسات الدوائية، وعن اعتماد طرق التشخيص والعلاج الحديثة والمعتمدة دوليًا، وإدراجها ضمن أدلة التشخيص والعلاج المحلية .

وحضر الاجتماع رؤساء كلًا من اللجنة الدائمة للوقاية من حوادث الطرق، والبرنامج الوطني لمكافحة السرطان، واللجنة العليا لاستحداث مراكز علاج الإدمان، والبرنامج الوطني لعلاج أمراض القلب، واللجنة الوطنية للتعليم الطبي، واللجنة الوطنية لطب الأسنان، واللجنة الوطنية لفحص العمالة الوافدة، والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين، والبرنامج الوطني لداء السكري، واللجنة العليا للتطعيمات .

والجدير بالذكر أن مكتب متابعة البرامج واللجان الوطنية استحدث بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 352 لسنة 2022 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وهو يتولّى متابعة عمل البرامج واللجان الوطنية والجهات التابعة للقطاع الصحي، والإشراف عليها، وإحالة تقارير عنها لوزير الصحة، بالإضافة الى اقتراح السياسات والإجراءات الفنية التخصصية في كافة البرامج المعتمدة واعتمادها من وزير الصحة ،و اقتراح برامج وطنية جديدة، والتعاون مع الإدارات المختصة في رسم السياسات الصحية.

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