بحث تعزيز التعاون بين وكالتي (وال) و (أ. ش. أ) المصرية

القاهرة 24 أغسطس 2022 (وال)- بحث المدير العام لوكالة الأنباء الليبية ” إبراهيم هدية المجبري ” مع رئيس مجلس الإدارة – رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ” علي حسن ” تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين وكالتي أنباء البلدين الشقيقين.

وأستعرض اللقاء الذي عقد مساء اليوم الأربعاء بالمقر الرئيسي لوكالة (أ.ش. أ) بالعاصمة المصرية القاهرة آليات التعاون، وخاصة في مجالات التبادل الإخباري، وتبادل الخبرات والزيارات والدورات المهنية بين الوكالتين.

كما تناول اللقاء تنسيق المواقف والقرارات بين (وال) و (أ. ش. أ) بما يحقق مصالح الوكالتين، وخاصة في الاتحادات العربية والدولية، ومنها الاتحاد الدولي لوكالات الأنباء، واتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط، واتحاد الوكالات الإسلامية، واتحاد وكالات الانباء العربية باعتبارهما عضوين مهمين في هذه الاتحادات.

وشدد مدير عام وكالة الأنباء الليبية ” إبراهيم المجبري ” خلال هذا اللقاء؛ على أهمية تعزيز التعاون المتبادل في تعزيز قدرة الوكالتين الرسميتين على تغطية كافة الأخبار المحلية والدولية، وانتشار الخبر المهني الرسمي للدولة الليبية والدولة المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من فوضى إعلامية، وأخبار زائفة من مواقع ومؤسسات إعلامية معروفة وغير معروفة.

وأكد “المجبري ” على عمق العلاقة التاريخية بين الوكالتين، لافتًا إلى أهمية استئناف هذه العلاقات بما يخدم المصلحة العليا للبلدين الشقيقين، ويحقق الاستفادة من تبادل الخبرات من خلال الزيارات وعقد الدورات التدريبية المختلفة لصحفيي الوكالتين.

بدوره رحب رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط وهي وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية مصر العربية، بزيارة مدير عام (وال)، مؤكدا أن وكالات الأنباء الرسمية لطالما حظيت باهتمام بالغ كونها المصدر الرئيسي لأخبار الدولة.

وأبدى ” على حسن ” خلال اللقاء استعداد (ا. ش. أ) لوضع كافة إمكانياتها وخبراتها تحت تصرف وكالة الأنباء الليبية بما يسهم في تطورها، ويعزز من قدرة الوكالتين في التغطيات الإخبارية وخاصة المحلية في البلدين بشكل مهني ومسؤول. (وال)

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