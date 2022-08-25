مكافحة المخدرات تضبط شخص بمنطقة أبوسليم يقوم بالاتجار بالمخدرات .

طرابلس 24 أغسطس 2022 م ( وال )- تمكن مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخص مقيم بمنطقة أبوسليم يقوم الاتجار بالمخدرات نوع حشيش .

وأفاد المكتب اليوم أن معلومات مصدرية وردت اليه تفيد بأن هذا الشخص وهو ليبي الجنسية يقوم بترويج المخدر ، حيث تم نصب كمين محكم بعملية بيع وشراء معه فتم ضبطه متلبساً وبحوزته عدد سته قطع صغيرة وكذلك ثلاثة قطع أخرى وبالتحقيق معه اعترف بتجارته للمخدرات وبالاستدلال معه اعترف بحيازته لكميه أخرى قام بدفنها في فناء منزله تحت الأرض .

وأوضح أن الكمية التي تم ضبطها تقدر ( باثنان كيلو وربع) من مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش وقطعة أخرى من مخدر الحشيش بما تعرف شعبياً بالباسبورت ، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية اتخذت حياله وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس .

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