هيئة رصد المحتوى الإعلامي تستعرض في مؤتمر صحفي تقريرها النصف السنوي حول الاختلالات المهنية في وسائل الاعلام .

طرابلس 24 أغسطس 2022 ( وال ) –استعرضت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي اليوم الأربعاء التقرير النصف السنوي للاختلالات المهنية في وسائل الاعلام يضم ( 43 ) صفحة .

وأوضح ” جلال عثمان ” رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقرها ظهر اليوم الأربعاء بطرابلس أن اجمالي الاختلالات المهنية التي تم رصدها في (26) وسيلة إعلامية خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو بلغ ( 15070 ) اخلال مهني .

وحسب ” جلال عثمان ” فإن القنوات التي تم رصدها هي ( ليبيا المستقبل – ليبيا بانوراما – ليبيا روحها الوطن – التناصح – ليبيا الاحرار ، -فبراير – 218 نيوز – الجماهيرية -الحدث مباشر -شبكة الان – سكاي نيوز العربية ) بالإضافة إلى المواقع الإخبارية والصحفية ( بوابة افريقيا- عين ليبيا الاخباري – اخبار ليبيا – الساعة 24 – صحيفة المرصد- صحيفة العنوان – شبكة الرائد – بوابة الوسط ، موقع الروسيفا الاخباري – ليبيا برس – منصة ال بي واي ، – ابعاد -فواصل ) .

كما رصدت الهيئة في تقريرها مجموعة من القنوات العربية من ضمنها ( اسكاي نيوز العربية – الحرة الامريكية – العربية – الجزيرة – البي بي سي العربي – الغد – روسيا اليوم – العربية الحدث .

وأوضح ” جلال عثمان ” أن منهجية الرصد التي اتبعتها الهيئة استندت إلى عدة معايير أولها ان تكون لديها اهتمام ملحوظ بالشأن الليبي ، وان تكون لهذه القناة من خلال المتابعة الأولية نسبة اختلالات عالية .

وبين أن بسبب المحتوى المتدني فيما يتعلق بالعدد الاختلالات المهنية في كل هذه القنوات ابقينا على اسكاي نيوز العربية لسبب بسيط ان هذه القناة تخصص ملف عن ليبيا وبقية القنوات ليس لديها ملف واضح عن ليبيا .

يشار إلى أن الهيئة وحسب قرار انشاءها تهدف إلى رصد اتجاهات المحتوى الإعلامي في وسائل الاعلام الليبية ،وحصر الخروقات المهنية المرتكبة في المحتوى الإعلامي ومتابعة المؤسسات الإعلامية من ناحية الالتزام بالمهني والحيادية ونشر ثقافة التنظيم الذاتي ، وتوعية المجتمع بخطورة خطاب الكراهية المنتشر ، وتشجيع المؤسسات التي تدعم حرية التعبير والفكر والابداع وملاحقة المؤسسات الإعلامية التي تتبنى خطابة الكراهية وإصدار الدراسات البحثية للارتقاء بجودة ومهنية المحتوى الإعلامي .

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