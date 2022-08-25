النائب بالرئاسي عبد الله اللافي يبحث مع وزير المواصلات سبل تذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعلقة بالقطاع..

طرابلس 24 أغسطس 2022م (وال) – تابع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، ما انجزته الوزارة خلال الفترة الماضية، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعلقة بالقطاع.

وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء على استمرار الزيارات الميدانية، للوقوف على مشاكل البنية التحتية للطرق، مشيراً إلى بعض الصعوبات التي تواجه مختلف البلديات لاسيما مشاريع الطرق.

بدوره أكد النائب بالمجلس الرئاسي، على أهمية تحسين البنية التحتية للطرق في كل المدن، مشدداً على ضرورة استكمال العديد من المشاريع المتوقفة، والبدء في مشاريع جديدة أخرى في مجال الطرق وخدمات المواصلات، للتخفيف من معاناة المواطنين.

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