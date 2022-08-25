نقص حاد في أمصال العقارب بمستشفى بنت بية ومناشدات للجهات المسؤولة بسرعة توفيرها .

سبها 24 أغسطس 2022م ( وال ) – كشف مدير إدارة الشؤون الطبية بمستشفى بنت بية ” الطيب عبدالسلام ” عن وجود نقص حاد في أمصال العقارب داخل المستشفى، مؤكدا بأ هناك زيادة في عدد الحالات المصابة بلدغ العقارب التي يستقبلها المستشفى.

وقال ” عبدالسلام ” في تصريحات صحفية إن عدد الحالات المصابة بلدغ العقارب التي استقبلها المستشفى تتراوح في اليوم بين 4 و5 حالات، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الحالة للأدوية تُحوّل لمستشفى سبها الطبي.

وأوضح بأن الأمصال تأتينا من مخازن الإمداد الطبي في سبها، وهو أيضًا يُعاني من نقص الأمصال؛ لأنه يوزع على مناطق الجنوب بالكامل.

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