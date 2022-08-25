رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء خلال اجتماعه بعضو مجلس إدارة شركة انكا التركية يشدد على ضرورة الاستعجال في إتمام المشاريع و إدخالها على الشبكة .

25 اغسطس 20222 م ( وال ) -بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” محمد المشاي ” أمس الأربعاء مع عضو مجلس إدارة شركة ( انكا ) التركية والوفد الفني المرافق له الأعمال المنجزة بالمحطات القائمين عليها و مقترح إنشاء محطات توليد أخرى في كامل ربوع البلاد .

واستعرض المشاركون في الاجتماع الوضع الحالي للمشاريع القائمة و مواعيد دخولهما على الشبكة الكهربائية ، بالإضافة الى توزيع اعمال الشركة داخل البلاد ، و إنشاء محطات أخرى بقدرات إنتاجية عالية تساهم في استقرار الشبكة .

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على ضرورة الاستعجال في إتمام المشاريع بوتيرة سريعة و إدخالها على الشبكة لتخفيض الاحمال والتقليل من عدد ساعات طرح الاحمال .

من جهته أكد عضو مجلس إدارة شركة ( انكا ) قرب دخول محطتي مصراتة و غرب طرابلس الاستعجاليتين على الشبكة .

والجدير بالدكر ان شركة انكا التركية تقوم بتنفيذ عدة مشاريع لإنشاء محطات توليد داخل البلاد من ضمنهم محطتي مصراتة و غرب طرابلس الاستعجاليتين .