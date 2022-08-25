ليبيا نيوز

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء خلال اجتماعه بعضو مجلس إدارة شركة انكا التركية يشدد على ضرورة الاستعجال في إتمام المشاريع و إدخالها على الشبكة .

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

25 اغسطس   20222 م ( وال )  -بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ”  محمد  المشاي ” أمس الأربعاء مع  عضو مجلس إدارة  شركة ( انكا ) التركية والوفد الفني المرافق له  الأعمال المنجزة بالمحطات القائمين عليها و مقترح إنشاء محطات توليد أخرى في كامل ربوع البلاد .

واستعرض المشاركون في الاجتماع   الوضع الحالي للمشاريع القائمة و مواعيد دخولهما على الشبكة الكهربائية  ، بالإضافة الى  توزيع اعمال الشركة  داخل البلاد  ، و إنشاء محطات أخرى بقدرات إنتاجية عالية تساهم في استقرار الشبكة .

 وشدد  رئيس مجلس إدارة الشركة  العامة  للكهرباء  على ضرورة الاستعجال في إتمام المشاريع بوتيرة سريعة و إدخالها على الشبكة لتخفيض الاحمال والتقليل من عدد ساعات طرح الاحمال .

من جهته أكد  عضو مجلس إدارة شركة ( انكا  ) قرب دخول محطتي مصراتة و غرب طرابلس الاستعجاليتين على الشبكة .

  والجدير بالدكر ان شركة انكا التركية تقوم بتنفيذ عدة مشاريع  لإنشاء محطات توليد داخل البلاد  من ضمنهم محطتي مصراتة و غرب طرابلس الاستعجاليتين  .

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك