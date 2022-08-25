المكتب التنفيذي لهيئة القيادة العامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات يعقد أمس اجتماعه الرابع بجو دائم .

طرابلس 25 اغسطس 2022 ( وال ) – تابع المكتب التنفيذي لهيئة القيادة العامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات خلال اجتماعه الرابع الذي عقده أمس ، بالمركز الدولي لتدريب الكشافة والمرشدات بجود دائم أعمال القطاعات وأنشطة الحلقات ، و الاستعداد لوضع أجندة العام الكشفي الجديد .

وأكد القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات خلال هذا الاجتماع حرصه واهتمامه على إقامة الأنشطة التي تخص الكشافين من مخيمات الدرجات والمهارات والاستكشاف.

ووفقا للموقع الرسمي للحركة العامة للكشافة على فيسبوك سبق اجتماع المكتب التنفيذي اجتماعا موسعا للجنة الفنية كشافة ، تم فيه دراسة واعتماد مجالس الحلقات ورزنامة الأنشطة الصيفية، ترأسه القائد محمود اشميله نائب القائد العام لشؤون الكشافة .

( وال )