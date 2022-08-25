التوقيع على عقد اتفاق مشروع ميزانية المواطن بعدد من بلديات الجنوب ببلدية بنت بية .

سبها 25اغسطس 2022 (وال)- تم ببلدية بنت بية التوقيع على عقد اتفاق مشروع ميزانية المواطن والذى يستهدف بلديات ” بت بية ،وادى عتبة ،اوبارى بشراكة مع مشروع تقارب ودعم USAID .

ويهدف المشروع إلى تعزيز مبادئ الشفافية و حق الوصول للمعلومة بالإضافة إلى بناء الثقة بين المواطنين و البلديات.

ويتضمن عقد الاتفاق الذى تم التوقيع عليه بحضور عميد بلدية بنت بية واعضاء المجلس البلدى بالبلدية واعضاء المجالس البلدية وادى عتبة واوبارى ومؤسسات المجتمع المدنى وفريق مشروع تقارب مكتب سبها وعبر تطبيق الزوم عدد من منسقى المشروع تدريب عدد من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني في البلديات المستهدفة لتنفيد حملة مناصرة موازية للهدف الأول.

كما يتضمن تدريب فريق مشترك من مكاتب ( التخطيط – المالية – العلاقات العامة و الاعلام) حول آليات صياغة ميزانية الموطن و تبويبها و وضعها في وثيقة مبسطة و مفهومة للمواطنين.

وال سبها ..