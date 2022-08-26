خاص (وال): حملة على الأسواق المحلية ومجمعات التجارية في بنغازي لمراقبة الأسعار والسلع، والتأكد من صلاحيتها ومدى جودتها وسلامتها. .

الجفرة 25 أغسطس 2022 م (وال) – أطلق عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع الحرس البلدي بمدينة بنغازي ” حملة على الأسواق المحلية ومجمعات التجارية، لمراقبة الأسعار والسلع، والتأكد من صلاحيتها ومدى جودتها وسلامتها.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي ” محمد العبيدي ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أنه تم خلال هذه الحملة ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحال التجارية بالمجمع التجاري “سوق العرب ” وهو ما يشكل خطراً على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محاضر بالوقائع والعرض على التحقيق المركزي لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد ” العبيدي ” استمرار جهود الوحدات والمراكز التابعة للجهاز الحرس البلدي بنغازي في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، داعيا المواطنين بالإبلاغ والتواصل مع جهاز الحرس البلدي وفى حالة وجود أي شكاوى أو مخالفات.

(وال)