استشاري جراحات الماء الأزرق و ضغط العين في كندا " قديح بلقاسم " يزور مستشفى العيون بطرابلس

طرابلس 25 اغسطس 2022 م ( وال ) – يزور مستشفى زاوية الدهماني طرابلس للعيون هذه الايام الدكتور ” قديح بلقاسم قديح ” استشاري جراحات الماء الأزرق و ضغط العين في كندا في زيارة تطوعية لمستشفى العيون طرابلس للكشف و إجراء عمليات جراحية لحالات الماء الأزرق .

وأفاد موقع مستشفى العيون ” أن استشاري جراحات الماء الازرق ” قديح بلقاسم ” قد اجرى كشوفات طبية لعدد من مرضى الماء الازرق وبمشاركة فريق وحدة الماء الأزرق و ضغط العين اجريت عدد من العمليات الجراحية لمرضى الماء الازرق وضغط العين كلتت بالنجاح ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل .

ويذكر أنه ضمن جهود لجنة الادارة بمستشفى العيون لتحسين الخدمات الطبية افتتح قسم المختبرات و المعامل قسم جديد هو قسم تحاليل الهرمونات و الغدد الصماء لينضم لأقسام المعمل باجهزته الحديثة .