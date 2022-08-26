ليبيا نيوز

استشاري جراحات الماء الأزرق و ضغط العين في كندا " قديح بلقاسم " يزور مستشفى العيون بطرابلس

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 25 اغسطس 2022 م ( وال ) – يزور مستشفى زاوية الدهماني طرابلس للعيون هذه الايام  الدكتور  ” قديح بلقاسم قديح ” استشاري  جراحات الماء الأزرق و ضغط العين في كندا في زيارة تطوعية لمستشفى العيون طرابلس للكشف و إجراء عمليات جراحية لحالات الماء الأزرق .

وأفاد موقع مستشفى العيون ”  أن استشاري جراحات الماء الازرق ” قديح بلقاسم ” قد اجرى كشوفات طبية لعدد من مرضى الماء الازرق وبمشاركة فريق وحدة الماء الأزرق و ضغط العين اجريت عدد من العمليات الجراحية لمرضى الماء الازرق وضغط العين كلتت بالنجاح ضمن برنامج  توطين العلاج بالداخل .

ويذكر أنه ضمن جهود لجنة الادارة بمستشفى العيون لتحسين الخدمات الطبية افتتح قسم المختبرات و المعامل   قسم جديد هو قسم تحاليل الهرمونات و الغدد الصماء لينضم لأقسام المعمل باجهزته الحديثة .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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