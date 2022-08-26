المؤسسة الوطنية للنفط تعلن وفاة شخص وإصابة آخر في انفجار بئر بحقل الانتصار.

طرابلس 25 أغسطس 2022م (وال) ـ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس، وقوع انفجار في وحدة النتروجين بالبئر A55 في حقل الانتصار التابع لشركة الزويتينة للنفط، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريح.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن حالة الوفاة تعود لمستخدم يتبع شركة النسر التي تقوم بتنفيذ عمل على البئر A55 التابع لشركة الزويتينة.

وأضافت أن الحريق تم إخماده فوراً وتأمين البئر بشكل جيد، إلا أنه وللأسف توفي أحد المستخدمين التابعين للمقاول ونقل آخر حالته مستقرة إلى المستشفى.

وأكدت المؤسسة، أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة للتحقيق المستقل في أسباب الحادث واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة، والاهتمام بإجراءات نقل ودفن المتوفي واتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج المصاب على نفقة الشركة.