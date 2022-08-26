لجنة القبول برئاسة الأركان تعلن عن فتح باب القبول للطلبة الجدد بالكليات العسكرية للعام التدريبي 2022 -2023م. .

طرابلس 26 أغسطس 2022 م (وال) – أعلنت لجنة قبول الطلبة التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي عن البدء بقبول تسجيل طلبة جدد بالكليات العسكرية (الكلية العسكرية – البحرية – الجوية – الدفاع الجوي – الهندسة العسكرية) للعام التدريبي 2022 -2023م .

وحددت اللجنة في إعلان تلقته وكالة الانباء الليبية شروط القبول للراغبين للانتساب لهذه الكليات العسكرية وهى ( ان يكون المتقدم ليبي الجنسية – أن يكون متحصلاً على الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي بتقدير لا يقل عن جيد ماعدا كلية الهندسة العسكرية لا يقل عن جيد جداً – أن لا يكون الطالب متزوجاً وأن يتعهد بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة – أن لا يقل عمر الطالب عن 18 سنة ولا يزيد عن 23 سنة – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر أحكام مخلة بالشرف مالم يرد اليه اعتباره – أن يجتاز المتقدم امتحان القبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية التي تجريها لجنة القبول بنجاح – أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، والوزن لا يقل عن 60 كجم، ولا يزيد الوزن عن الطبيعي +10 كجم – يخضع الطالب لفترة الاختبار بالكلية وفقاُ لنص المادة الرابعة من النظام الأساسي للكلية.

وقدم الإعلان معلومات عامة عن الدراسة وفترة التدريب للمنتسبين الجدد للكليات العسكرية المستهدفة وهي:

1. تكون الدراسات بالكليات العسكرية حسب الاتي:

أ. الكلية العسكرية سنتان.

ب. الأكاديمية البحرية (3 سنوات – 4 سنوات)

ج. الكلية الجوية ثلاث سنوات.

د. كلية الدفاع الجوي ثلاث سنوات.

هـ. كلية الهندسة العسكرية (5سنوات).

2. يمنح الطالب مكافأة مالية قدرها (500 د.ل) شهرياً خلال مدة الدراسة.

3. يمنح الخريج رتبة ضابط حسب الاتي:

– الكلية العسكرية، ملازم ثان.

– الاكاديمية البحرية – الجوية – الدفاع الجوي، ملازم ثان بأقدمية سنة.

– كلية الهندسة العسكرية ملازم أول.

4. يمنح الخريج درجة بكالوريس العلوم العسكرية.

5. يخضع الطالب أثناء فترة الدراسة بالكلية للقوانين واللوائح والأوامر المعمول بها في الجيش الليبي.

6. يتعهد الخريج بالعمل بالجيش الليبي مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.

7. يخضع الطالب لفترة اختبار مدة معينة تحدد فيها مدى صلاحيته بالاستمرار بالكلية.

8. للاطلاع والتسجيل يمكنكم زيارة يمكن الموقع الالكتروني للجنة (WWW.LAAG.LY)

9. يتم القبول المبدئي لمن تنطبق عليهم شروط القبول واعلامهم شخصياً بموعد تقديم المستندات المطلوبة.

(وال)