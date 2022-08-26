مجلس النواب والاعلى للدولة يبحثان عدد من الملفات ذات العلاقة بالعملية السياسية والعمل على تقريب الرؤى بين المجلسين.

طرابلس 26 أغسطس 2022.م ( وال ) – بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب” فوزي النويري” بمقر فرع ديوان المجلس بطرابلس مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ” ناجي مختار” أمس الخميس عدد من الملفات ذات العلاقة بالعملية السياسية لا سيما من النواحي الدستورية والسياسية والعمل على تقريب الرؤى بين المجلسين حسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبد الله بلحيق “.

وأضاف المتحدث باسم المجلس في تصريح صحفي قائلا ” تم التأكيد خلال اللقاء على المرتكزات الأساسية للعملية السياسية منها التأكيد على ضرورة استمرار التوافق في المسار الدستوري واعتباره أولوية وأساس العملية السياسية ، وكذلك تطبيق الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الحاكم للعملية السياسية .

وحسب المتحدث شدد اللقاء على التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التي تحول دون اندلاع الحروب من جديد والالتزام بالخيار السلمي من كافة أطراف العملية السياسية واحترام قرارات المؤسسات بالدولة والتمسك بها كونها الطريق لصنع السلام .

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