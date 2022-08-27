سحبت قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية .

إسطنبول 26 أغسطس 2022 ( وال )- أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية عن مجموعات متباينة .

وأوقعت قرعة دور المجموعات لليوروبا ليغ ” أرسنال ” الإنكليزي في المجموعة الأولى مع ” أيندهوفن ” الهولندي و “بودو/غليمت ” النرويجي و ” زيوريخ “السويسري ، فيما سيواجه ” مانشستر يونايتد ” ريال سوسييداد “الإسباني و ” شيريف تيراسبول ” المولدوفي و ” أومونيا ” القبرصي ضمن المجموعة الخامسة.

أما ” روما ” حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي ، الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي ” جوزيه مورينيو ” فقد حلّ في المجموعة الثالثة رفقة ” لودوغوريتس ” البلغاري، ” ريال بيتيس ” الإسباني و “هلسنكي ” الفنلندي.

وفيما يلي نتائج القرعة :

المجموعة الأولى: أرسنال (إنكلترا) – بي اس في أيندهوفن (هولندا) – بودو/غليمت (النرويج) – زيوريخ (سويسرا).

المجموعة الثانية: دينامو كييف (أوكرانيا) – رين (فرنسا) – فنربهتشه (تركيا) – آيك لارناكا (قبرص).

المجموعة الثالثة: روما (إيطاليا) – لودوغوريتس رازغراد (بلغاريا) – ريال بيتيس (إسبانيا) – هيلسنكي (فنلندا).

المجموعة الرابعة: براغا (البرتغال) – مالمو (السويد) – أونيون بيرلين (ألمانيا) – أونيون سان جيلواز (بلجيكا).

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد (إنكلترا) – ريال سوسييداد (إسبانيا) – شيريف تيراسبول (مولدوفا) – أومونيا (قبرص).

المجموعة السادسة: لاتسيو (إيطاليا) – فينورد (هولندا) – ميتيلاند (الدنمارك) – شتورم غراتس (النمسا).

المجموعة السابعة: أولمبياكوس (اليونان) – كاراباخ (أذربيجان) – فرايبورغ (ألمانيا) -نانت (فرنسا).

المجموعة الثامنة: النجم الأحمر ( صربيا ) – موناكو ( فرنسا ) – فيرينتسفاروشي ( المجر ) – طرابزون سبور ( تركيا ) .

وتقام منافسات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي بين الثامن من سبتمبر والثالث من نوفمبر .

وستقام المباراة النهائية للبطولة على معلب “بوشكاش أرينا” في العاصمة المجرية بودابست في 31 مايو 2023 .

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