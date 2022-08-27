المنتخب الوطني يبحث عن فوزه الأول أمام عمان بالبطولة العربية للناشئين .

الجزائر 26 أغسطس 2022 ( وال )- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين نظيره العُماني ، اليوم الجمعة ، في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي ، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للبطولة العربية .

ويدخل المنتخب الوطني المباراة وعينه على حصد أول ثلاث نقاط في البطولة بعد أن سقط في فخ التعادل خلال مباراة الجولة الأولى أمام نظيره التونسي.

وقدم المنتخب الوطني مباراة قوية أمام تونس وأهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالحه .

ويضع ناشئو الفرسان الفوز على رأس أولوياتهم من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي ومواصلة مشواره في البطولة العربية.

في المقابل بدأ منتخب عمان مشواره في البطولة بخسارة أمام نظيره اليمن بثلاثية دون ردٍّ وهو ما سيجعله يدخل مباراة اليوم أيضًا عينه على الفوز والتعويض مما سيصعب المباراة.

جديرٌ بالذكر أن البطولة تشهد مشاركة ( 16 ) منتخبًا ، وهي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

تعتبر بطولة كأس العرب للناشئين إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث بدأت النسخة الأولى في عام 2011، واستضافتها السعودية وتوج بلقبها المنتخب السعودي المستضيف، بينما حل منتخب سوريا وصيفًا.

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