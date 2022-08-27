المنفي يناقش مع السفير الأمريكي الأوضاع السياسية و الأمنية وإدارة عائدات النفط.

تونس 27 أغسطس 2022م (وال) ـ استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي” الجمعة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، وذلك على هامش قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا “التيكاد” التي تعقد في تونس.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بأن اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء استعرض الأوضاع الأمنية في البلاد، وخاصة في العاصمة طرابلس، والتأكيد على أهمية التزام كل الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن.

كما تم مناقشة مُقترح إدارة العائدات النفطية الذي تطرحه المجموعة الدولية، وتم التأكيد على أهمية السيادة الليبية لإدارة العائدات.

و وصل “المنفي ” مساء الجمعة إلى العاصمة تونس للمشاركة في قمة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا “التيكاد” التي تنطلق أعمالها اليوم السبت وتستمر ليومين في تونس، بحضور عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة.