بن قدارة: مرتبات العاملين بقطاع النفط لشهري يوليو وأغسطس ستودع بالمصارف متضمنة الزيادة.

طرابلس 27 أغسطس 2022م (وال) ـ أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” إن مرتبات كافة العاملين بقطاع النفط لشهري يوليو وأغسطس ستكون مودعة في الحسابات البنكية قبل نهاية الشهر الجاري، متضمنة الزيادة بنسبة 67%.

وأرجع “بن قدارة” في بيان نشرته المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” التأخير في تنفيذ زيادة مرتبات العاملين إلى “تأخر الشركات التابعة للمؤسسة، فـي إرسال البيانات الخاصـة بالعاملين وإجـراءات إدخالهـا ومطابقتهـا فـي المنظومـة الخاصـة بـوزارة المالية”، مؤكدا انتهاء الإجـراءات وعمليات المطابقة، وأن القيـم المرصـودة قيدت في حسابات المؤسسة، التي تعمل علـى تحويلها للشركات، ومن ثم حسابات العاملين قبل نهاية الشهر.

وأعرب “بن قدارة” عن تطلـع مجلس إدارة المؤسسة للعمل علـى المزيد مـن البرامج والإجـراءات، التي تستهدف بناء القدرات ورفع الكفاءات الخاصة بالعاملين، إلـى جانب برامج المسؤولية المجتمعية التي تحملها المؤسسة على عاتقها اتجاه المجتمع الليبي.

وأشار إلى أن المجلس يعكف علـى دراسة ملف الخدمات العلاجية، والتأميـن الطبي، وذلك لتبني خيارات وحلول تضمـن مـن خلالها المؤسسة تقديم خدمات علاجية وطبية لائقة بالعاملين في المؤسسة وذويهم داخل وخارج ليبيا.