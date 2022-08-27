ليبيا نيوز

السفير الأمريكي " نورلاند " يصف اجتماع عقد0 مع عدد من النواب بالمثمر تناول الجهود الجارية على المسار الدستوري وأهمية الحفاظ على الهدوء حتى يختار الليبيون قيادتهم من خلال الانتخابات.

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  27 أغسطس  2022 م ( وال ) –  وصف سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” اجتماعا عقده  بتونس الجمعة مع خمسة من أعضاء مجلس النواب بالمثمر .

 ونقلت السفارة الامريكية لدي ليبيا عن السفير ”  نورلاند ” قوله ” انخرطنا  في نقاش صريح حول الجهود الجارية على المسار الدستوري وأهمية الحفاظ على الهدوء حتى يختار الليبيون قيادتهم من خلال الانتخابات” .

 وأضاف السفير الأمريكي في تغريدتين نشرتهما السفارة على موقعها بتوتير قائلا  “ناقشنا أيضًا الحاجة إلى إدارة شفافة وعادلة للإيرادات الوطنية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي في جميع ربوع ليبيا” ، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الاتصالات الوثيقة مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتسريع التقدم على المسار السياسي .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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