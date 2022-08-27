وزير التعليم والتربية بحكومة الوحدة الوطنية يمنح اللجان المركزية سلطة زيادة توقيت امتحانات الثانوية العامة.

طرابلس 27 أغسطس 2022 م ( وال ) – قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية د . موسى المقريف ، أمس الجمعة، منح اللجان المركزية للامتحانات في كامل التراب الليبي السلطة التقديرية لزيادة توقيت امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بما يضمن ملاءمة الزمن المُخصص للإجابة لطبيعة المادة وعدد الأسئلة.

وأضاف ” المقريف ” في منشور نشره عبر صفحة الوزارة بالفيسبوك قائلا إن “القرار يأتي ‏استجابة لطلب أبنائنا الطلاب الذين يُجرون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بشأن زيادة للامتحانات”.

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