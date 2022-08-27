ليبيا نيوز

عاجل السفير الأمريكي نورلاند : ناقشنا أنا ورئيس المجلس الرئاسي المنفي أهمية تجنب الاشتباكات العنيفة في طرابلس وضرورة وقف التصعيد.

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 عاجل السفير الأمريكي نورلاند : ناقشنا أنا ورئيس المجلس الرئاسي المنفي أهمية تجنب الاشتباكات العنيفة في طرابلس وضرورة وقف التصعيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك