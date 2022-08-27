عاجل السفير الأمريكي نورلاند : ناقشنا أنا ورئيس المجلس الرئاسي المنفي أهمية تجنب الاشتباكات العنيفة في طرابلس وضرورة وقف التصعيد.
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وكالة الأنباء الليبية
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