السفير الأمريكي نورلاند : اتفقت مع المنفي على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والتقدم نحو الانتخابات، و على أهمية اتخاذ الخطوات لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة عائدات النفط الليبي.
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وكالة الأنباء الليبية
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