المتحدث باسم جهاز الاسعاف والطوارئ لوكالة الانباء الليبية : ورود بلاغات عن إصابات بين مدنيين جراء الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية.

طرابلس 27 اغسطس 2022 (وال)- أكد المتحدث باسم جهاز الاسعاف والطوارئ ” اسامة علي ” لوكالة الانباء الليبية تلقيه بلاغات عن إصابات بين مدنيين إثر الاشتباكات التي حدثت الليلة الماضية في عدد من أحياء مناطق العاصمة طرابلس.

واوضح ان فرق الاسعاف لم تتمكن من الحركة ودخول الشوارع بسبب هذه الاشتباكات ،مؤكدا وفاة المواطن مصطفى بركة في منطقة شارع الزاوية واصابة احدى المواطنات في شارع المعري .

واعلن جهاز الاسعاف والطوارئ حالة الاستعداد القصوى لمكاتبه في طرابلس وضواحيها ،داعيا المواطنين الذين يقطنون في المباني ذات الادوار الى عدم الوقوف في الشرفات واستعمال الادوار السفلى .

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