عاجل / مكتب الاعلام بجهاز الإسعاف والطوارئ يحمل اطراف الاشتباكات مسؤولية سلامة المواطنين المدنيين ويطالب بوقفها .
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وكالة الأنباء الليبية
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