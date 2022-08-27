ليبيا نيوز

بلدية طرابلس المركز تحمل مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس .

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  27   أغسطس  2022 م ( وال )  – حملت بلدية طرابلس المركز مجلسي النواب  والاعلى للدولة  والمجلس الرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس  .

 وقالت البلدية في خبر عاجل نشرته اليوم السبت على موقعها بالفيسبوك  ” في الوقت الذي دعي فيه كل العقلاء والحكماء والمواطنين والمجتمع الدولي الى تجنب لغة التحشيد والتهديد نتفاجئ  باشتباكات في قلب العاصمة لا تعبأ بحياة المدنيين و لا بممتلكاتهم  ، مؤكدة أن هذا العمل نتيجة سوء إدارة الدولة من الجهات التشريعية والتنفيذية ورغبتها في الاستمرار في الحكم  وتأجيل  الانتخابات الى ما لا نهاية ، داعية سكان العاصمة الى الوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر وفقا للمنشور .

….( وال ) ….. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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