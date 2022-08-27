بلدية طرابلس المركز تحمل مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس .

طرابلس 27 أغسطس 2022 م ( وال ) – حملت بلدية طرابلس المركز مجلسي النواب والاعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس .

وقالت البلدية في خبر عاجل نشرته اليوم السبت على موقعها بالفيسبوك ” في الوقت الذي دعي فيه كل العقلاء والحكماء والمواطنين والمجتمع الدولي الى تجنب لغة التحشيد والتهديد نتفاجئ باشتباكات في قلب العاصمة لا تعبأ بحياة المدنيين و لا بممتلكاتهم ، مؤكدة أن هذا العمل نتيجة سوء إدارة الدولة من الجهات التشريعية والتنفيذية ورغبتها في الاستمرار في الحكم وتأجيل الانتخابات الى ما لا نهاية ، داعية سكان العاصمة الى الوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر وفقا للمنشور .

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