ليبيا نيوز

فرق الإنقاذ والطوارئ والهلال الأحمر : إجلاء عشرات العائلات من مناطق الاشتباكات في طريق السور وشارع الزاوية والصريم ، وباب بن غشير ، وكذلك اخلاء حالات من المستشفى طرابلس المركزي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

فرق الإنقاذ والطوارئ والهلال الأحمر  : إجلاء عشرات العائلات من مناطق الاشتباكات في طريق السور وشارع الزاوية والصريم ، وباب بن غشير  ، وكذلك اخلاء حالات من المستشفى طرابلس المركزي

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وكالة الأنباء الليبية

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