فرق الإنقاذ والطوارئ والهلال الأحمر : إجلاء عشرات العائلات من مناطق الاشتباكات في طريق السور وشارع الزاوية والصريم ، وباب بن غشير ، وكذلك اخلاء حالات من المستشفى طرابلس المركزي