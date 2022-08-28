فرق الإنقاذ والطوارئ والهلال الأحمر : إجلاء عشرات العائلات من مناطق الاشتباكات في طريق السور وشارع الزاوية والصريم ، وباب بن غشير ، وكذلك اخلاء حالات من المستشفى طرابلس المركزي
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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