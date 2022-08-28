وزارة التربية والتعليم تقرر تعليق امتحانات الشهادة الثانوية إلى حين استقرار الأوضاع.

طرابلس 27 أغسطس 2022م (وال) ـ أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت تعليق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بأقسامها العلمي والأدبي والديني في كامل البلاد إلى حين استقرار الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على “فيسبوك” إن هذا القرار جاء على خلفية الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس والتي طالت المدنيين في بيوتهم، وحرصا على سلامة الطلاب والمعلمين والمفتشين التربويين وكافة الكوادر المشرفة على سير الامتحانات.

وأكدت الوزارة في بيانها بأن الامتحانات ستستأنف حسب الجدول المعتمد.