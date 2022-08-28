الولايات المتحدة تدين تصاعد العنف في طرابلس، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

طرابلس 27 أغسطس 2022 م (وال) – قال سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا ” ريتشارد نورلاند ” أن بلاده تدين تصاعد العنف الذي شهدته طرابلس اليوم، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى محادثات تيسّرها الأمم المتحدة بين الأطراف المتصارعة ، وإنشاء ممرّات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنيين المحاصرين في تقاطع النيران

وأضاف السفير ” نورلاند ” في بيان له لقد استمرّ الجمود السياسي لفترة طويلة جدًا، وقبل أن تزداد الأمور سوءًا، من الضروري وقف تصعيد المواجهة في طرابلس، وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وتحديد موعد مبكر لها.

ولفت البيان الأمريكي أنه على كافة الشخصيات القيادية الليبية دور عاجل تلعبه في هذه العملية، وندعوها في هذا الوقت إلى وضع مصالح الشعب الليبي أولاً. يجب على الجهات الخارجية الرئيسية أيضًا استخدام نفوذها لوقف القتال ،مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم دعمها الكامل لأي جهد في هذا الصدد. .

(وال)