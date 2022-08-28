غوتيريش يدعو الأطراف الليبية للدخول في حوار حقيقي لمعالجة الآزمة السياسية

طرابلس 28 أغسطس 2022 (وال) _ أكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) يتابع “بقلق بالغ” ما ورد من تقارير عن وقوع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للعنف في طرابلس، ويحث الأطراف الليبية على “الدخول في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل خلافاتهم”.

كما دعا الأمين العام الأطراف الليبية إلى “حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها زيادة حدة التوتر وتعميق الانقسامات”.

وشدد على أن الأمم المتحدة “تظل على استعداد لتقديم المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على إيجاد مسار للخروج من المأزق السياسي، الذي يهدد بشكل متزايد الاستقرار في ليبيا”. (وال _ طرابلس)

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