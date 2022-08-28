ليبيا نيوز

مصر تدعو إلى وقف التصعيد في ليبيا وتغليب لغة الحوار.

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 القاهرة   28 أغسطس 2022 م  ( وال ) –  دعت مصر جميع اطراف النزاع في ليبيا إلى تغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقناً للدماء، مؤكده حرصها على التوصل إلى حل توافقي يحقق الاستقرار المنشود في  للبلاد .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ”  أحمد حافظ ”  في بيان تعليقا على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس  لسبت “على ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد  ، معربا عن حرص بلاده على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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