مصر تدعو إلى وقف التصعيد في ليبيا وتغليب لغة الحوار.

القاهرة 28 أغسطس 2022 م ( وال ) – دعت مصر جميع اطراف النزاع في ليبيا إلى تغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقناً للدماء، مؤكده حرصها على التوصل إلى حل توافقي يحقق الاستقرار المنشود في للبلاد .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ” أحمد حافظ ” في بيان تعليقا على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس لسبت “على ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد ، معربا عن حرص بلاده على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا”.

…..( وال ) …..