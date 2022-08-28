المركز الوطني لمكافحة الأمراض يصدر نشرة علمية توعوية عن فوائد التبرع بالدم.

طرابلس 28 اغسطس 2022 م ( وال ) – نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض نصائح علمية عن فوائد التبرع بالدم ضمن خطة مكتب الاعلام لزيادة الوعي العلمي ونشر التوعية العلمية الصحية بين المواطنين .

‏ واحتوت النشرة العلمية التوعوية عن فوائد التبرع بالدم بأنه يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والتجلطات والسكتات الدماغية و خطر الإصابة بالسرطانات.

كما يساعد في التخلص من مخزون الحديد الضار.

ومن فوائد التبرع بالدم أنه يحسن نشاط الدورة الدموية وينشط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة ويجعل الجسم بصحة جيدة وأكثر فاعلية.

كما يساعد التبرع بالدم في علاج بعض الحالات المرضية (مثل زيادة في عدد كريات الدم الحمراء) و الحفاظ على صحة الكبد ويعطي شعورًا بالارتياح عن طريق المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.