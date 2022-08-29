وزارة الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من الطيارين .

اسطنبول 28 أغسطس 2022م ( وال ) – احتفلت وزارة الداخلية بتخريج دفعة من الطيارين ممن تلقوا دورة تدريبية باحدى الكليات التركية المتخصصة في مجال الطيران ضمن خطة الوزارة لاعداد وتأهيل كوادر لمختلف الادارات والاقسام والمؤسسات التابعة لها .

وشارك في احتفالية تخريج هذه الدفعة من الطيارين الذي اقيم بتركيا وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” .علي العابد الرضا” ووكيلا وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء “محمود سعيد” ولشؤون المديريات “بشير الأمين” ومدير إدارة طيران الشرطة وعدد من الضباط والقنصلية الليبية باسطنبول .

وتلقى المتدربون خلال هذه الدورة على مدى سنتين اعداد جيد ومتطور شمل المجالات المتعلقة بالطيران وهندسة الطيران .