ليبيا نيوز

وزارة الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من الطيارين .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 اسطنبول 28 أغسطس 2022م ( وال ) – احتفلت وزارة الداخلية  بتخريج دفعة من الطيارين  ممن تلقوا دورة تدريبية باحدى الكليات التركية المتخصصة في مجال الطيران ضمن خطة الوزارة لاعداد وتأهيل كوادر لمختلف الادارات والاقسام والمؤسسات التابعة لها .

وشارك في احتفالية  تخريج  هذه الدفعة من الطيارين الذي اقيم  بتركيا وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” .علي العابد الرضا” ووكيلا وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء “محمود سعيد” ولشؤون المديريات “بشير الأمين” ومدير إدارة طيران الشرطة وعدد من الضباط والقنصلية الليبية باسطنبول .

وتلقى المتدربون خلال هذه الدورة على مدى سنتين اعداد جيد ومتطور  شمل المجالات المتعلقة بالطيران وهندسة الطيران   .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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