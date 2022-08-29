المنتخب الوطني للناشئين يخوض اليوم آخر حصة تدريبية قبل مواجهة اليمن .

الجزائر 28 أغسطس 2022 ( وال )- يختتم المنتخب الوطني للناشئين اليوم الاحد التحضيرات؛ قبل مواجهة اليمن ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس العرب الجزائر 2022.

وسيلتقي منتخبنا الوطني في الجولة الثالثة والأخيرة نظيره اليمني ، وذلك يوم الغد الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساء.

واستطاع المنتخب الوطني للناشئين أن ينعش آماله للتأهل بعدما حقق الفوز أمام نظيره العماني، بهدفين مقابل هدف، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي 0-0.

بهذه النتيجة وصل المنتخب الوطني إلى النقطة الرابعة ، عقب الفوز على عمان بثنائية مقابل هدف وحيد، والتعادل مع تونس في الجولة الافتتاحية.

ويشارك في البطولة ( 16 ) منتخبً ا، وهي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

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