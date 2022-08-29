المجلس الرئاسي في اجتماعه الاستثنائي: كل من يحمل السلاح ، فسلاحه موجه لصدور أبناء بلده .

طرابلس 28 أغسطس 2022م (وال) – لفت المجلس الرئاسي كل من يحمل السلاح بأن سلاحه موجه لصدور أبناء بلده، وأن الأبرياء من النساء والرجال والأطفال، هم في مقدمة ضحاياه، وأن نيرانه ستلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة.

حاء ذلك خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم الاحد لمناقشة آخر المستجدات، وأستهله بالترحم على أرواح المدنيين الأبرياء الذين قضوا جراء الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس أمس .

وحسب مكتبه الإعلامي فقد دعا المجلس الرئاسي الجميع، بتحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد اتون أي حرب محتملة، مؤكدا أنه يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، وأنه لن يفرط في ما حققه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات.

( وال)